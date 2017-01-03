В Україні вироблятимуть американську гвинтівку М16
Tweet Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», спільно з американською компанією «Aeroscraft» вироблятиме стрілецьку зброю за [...]
В мережі Ланет більше не буде телеканалу Інтер
Tweet Трансляція каналу Інтер та інших каналів цієї медіагрупи в кабельній мережі відомого інтернет-провайдера Ланет з 11 січня припиняється. Це [...]
Відзавтра НБУ знизить граничну суму готівкових розрахунків для фізосіб
Tweet Національний банк України анонсує зниження з 4 січня 2017 року граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі [...]
Бюджет України 2017 цифрах: що буде з курсом долара, інфляцією і безробіттям
Tweet Парламентом прийнято бюджет України 2017. Законом про держбюджет на наступний рік передбачається зростання ВВП і споживчої інфляції Як зазначає [...]
Керівникам «Укрзалізниці» погрожують розправою через впровадження реформ – Балчун
Tweet Новопризначені керівники «Укрзалізниці» зіткнулись з протистоянням впровадженню реформ з боку чиновників старої системи. Задля цього застосовуються погрози застосування фізичної [...]
Херсонський машзавод планує випускати 500 комбайнів «СКІФ» на рік
Tweet Для цього держава виділить підприємству 300 млн грн. Саме така сума необхідна, аби запустити серійне виробництво. На заводі планують [...]
У Вінниці вже майже готовий новий «короткий» український трамвай лінійки «WinWay»
Tweet У трамвайному депо Вінниці завершується збирання повністю нового вагона лінійки «WinWay» в односекційному виконанні. До Нового Року він повинен [...]
День пам’яті жертв голодоморів
Tweet Сьогодні в Україні день пам’яті жертв геноциду 1932-1933 року або спроба “остаточного рішення” українського питання Москвою. Жертви голоду. Харківщина, [...]
Неймовірний відеоролик про Україну (відео)
Tweet Соціальні мережі струснув неймовірний відеоролик Олега Прилуцького, Ukraine My Home. “Україна мій Дім! Цей ролик про Центральну і Західну [...]