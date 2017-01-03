В Україні вироблятимуть американську гвинтівку М16

В Україні вироблятимуть американську гвинтівку М16

Tweet Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», спільно з американською компанією «Aeroscraft» вироблятиме стрілецьку зброю за [...]

Січ 3, 2017     Прокоментуй!
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В мережі Ланет більше не буде телеканалу Інтер

В мережі Ланет більше не буде телеканалу Інтер

Tweet Трансляція каналу Інтер та інших каналів цієї медіагрупи в кабельній мережі відомого інтернет-провайдера Ланет з 11 січня припиняється. Це [...]

Січ 3, 2017     Прокоментуй!
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Відзавтра НБУ знизить граничну суму готівкових розрахунків для фізосіб

Відзавтра НБУ знизить граничну суму готівкових розрахунків для фізосіб

Tweet Національний банк України анонсує зниження з 4 січня 2017 року граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі [...]

Січ 3, 2017     Прокоментуй!
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Бюджет України 2017 цифрах: що буде з курсом долара, інфляцією і безробіттям

Бюджет України 2017 цифрах: що буде з курсом долара, інфляцією і безробіттям

Tweet Парламентом прийнято бюджет України 2017. Законом про держбюджет на наступний рік передбачається зростання ВВП і споживчої інфляції Як зазначає [...]

Гру 22, 2016     Прокоментуй!
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Керівникам «Укрзалізниці» погрожують розправою через впровадження реформ – Балчун

Керівникам «Укрзалізниці» погрожують розправою через впровадження реформ – Балчун

Tweet Новопризначені керівники «Укрзалізниці» зіткнулись з протистоянням впровадженню реформ з боку чиновників старої системи. Задля цього застосовуються погрози застосування фізичної [...]

Гру 15, 2016     Прокоментуй!
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Херсонський машзавод планує випускати 500 комбайнів «СКІФ» на рік

Херсонський машзавод планує випускати 500 комбайнів «СКІФ» на рік

Tweet Для цього держава виділить підприємству 300 млн грн. Саме така сума необхідна, аби запустити серійне виробництво. На заводі планують [...]

Гру 10, 2016     Прокоментуй!
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У Вінниці вже майже готовий новий «короткий» український трамвай лінійки «WinWay»

У Вінниці вже майже готовий новий «короткий» український трамвай лінійки «WinWay»

Tweet У трамвайному депо Вінниці завершується збирання повністю нового вагона лінійки «WinWay» в односекційному виконанні. До Нового Року він повинен [...]

Гру 6, 2016     Прокоментуй!
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День пам’яті жертв голодоморів

День пам’яті жертв голодоморів

Tweet Сьогодні в Україні день пам’яті жертв геноциду 1932-1933 року або спроба “остаточного рішення” українського питання Москвою. Жертви голоду. Харківщина, [...]

Лис 26, 2016     Прокоментуй!
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Неймовірний відеоролик про Україну (відео)

Неймовірний відеоролик про Україну (відео)

Tweet Соціальні мережі струснув неймовірний відеоролик Олега Прилуцького, Ukraine My Home. “Україна мій Дім! Цей ролик про Центральну і Західну [...]

Лис 25, 2016     Прокоментуй!
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